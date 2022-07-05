Оккупанты угрозами заставляют отдавать детей в школы с российской программой - ГУР
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Оккупанты заставляют украинцев отдавать детей в школы с российской учебной программой, в случае отказа угрожают лишать родительских прав. Об этом сообщает Главное управление разведки МО Украины, передает УНН.
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«В Пологовском районе Запорожской области оккупационная власть заставляет граждан Украины отправлять своих детей в школы и детские сады, работающие по российской учебной программе. В них преподают учителя и воспитатели, приехавшие из рф», – говорится в сообщении.
Детали
Сообщается, что в случае несогласия родителей оккупационная администрация угрожает изымать детей из семей и оформлять их в интернаты.
«Самих родителей обещают наказывать административными мерами – мужчин направлять в «армию днр», женщин на коммунальные работы, связанные с уборкой города», - отмечается в сообщении.
Дополнение
Оккупанты требуют от школ Херсона переводить обучение на российские образовательные программы.