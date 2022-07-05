Окупанти погрозами примушують віддавати дітей у школи з російською програмою - ГУР
Київ • УНН
КИЇВ. 4 липня. УНН. Окупанти примушують українців віддавати дітей у школи з російською навчальною програмою, в разі відмови погрожують позбавляти батьківських прав. Про це повідомляє Головне управління розвідки МО України, передає УНН.
Цитата
«У Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада примушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які працюють за російською навчальною програмою. У них викладають вчителі та вихователі, які приїхали з рф», - йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що у випадку незгоди батьків окупаційна адміністрація погрожує вилучати дітей із сімей та оформлювати їх до інтернатів.
«Самих батьків обіцяють карати адміністративними заходами – чоловіків направляти до «армії днр», жінок на комунальні роботи, пов’язані з прибиранням міста», - зазначається в повідомленні.
Доповнення
Окупанти вимагають від шкіл Херсону переводити навчання на російські освітні програми.