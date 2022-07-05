Окупанти погрозами примушують віддавати дітей у школи з російською програмою - ГУР

Цитата

«У Пологівському районі Запорізької області окупаційна влада примушує громадян України відправляти своїх дітей до шкіл та дитячих садочків, які працюють за російською навчальною програмою. У них викладають вчителі та вихователі, які приїхали з рф», - йдеться в повідомленні.

Деталі

Повідомляється, що у випадку незгоди батьків окупаційна адміністрація погрожує вилучати дітей із сімей та оформлювати їх до інтернатів.

«Самих батьків обіцяють карати адміністративними заходами – чоловіків направляти до «армії днр», жінок на комунальні роботи, пов’язані з прибиранням міста», - зазначається в повідомленні.

Доповнення

Окупанти вимагають від шкіл Херсону переводити навчання на російські освітні програми.