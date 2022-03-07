Оккупанты планируют ракетно-бомбовые удары по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре - Генштаб ВСУ

ukru
15 марта, 19:03 • 74001 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 117395 просмотра

Украина определила состав переговорной группы для мирных переговоров: имена

15 марта, 13:22 • 111318 просмотра

"Коалиция желающих" переходит к операционной фазе, запланирована встреча в четверг - Стармер

15 марта, 13:08 • 105984 просмотра

"Коалиция желающих": Зеленский призвал партнеров к четкой позиции по гарантиям безопасности для Украины

15 марта, 12:52 • 91227 просмотра

Стармер выпустил заявление после саммита "коалиции желающих": путин должен доказать, что серьезно относится к миру и подписать прекращение огня

15 марта, 11:23 • 91063 просмотра

Зеленский: есть направления вдоль восточной границы, где армия рф накапливает силы, это свидетельствует о желании нанести удар по Сумской области

15 марта, 10:46 • 79846 просмотра

Стармер на встрече по "коалиции желающих" призвал продолжать давление на путина для безусловного прекращения огня

15 марта, 09:00 • 115208 просмотра

Как правильно посадить плодовый сад: советы

14 марта, 19:57 • 123599 просмотра

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:56 • 126712 просмотра

“Я был немного саркастичным”: Трамп о завершении войны за 24 часа

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

Уиткофф, Рубио и Уолтц приедут в Мар-а-Лаго к Трампу на доклад о встрече с путиным - CNN

15 марта, 15:44 • 80658 просмотра
Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

Рютте после саммита "коалиции желающих": НАТО решительно и едино

15 марта, 16:39 • 85740 просмотра
Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

Трамп заверил, что путин не заставлял Уиткоффа ждать встречи более девяти часов

15 марта, 17:39 • 100028 просмотра
Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

Напомнили об соучастии в преступлении против Украины и сравнили с тараканом: в МИД ответили лукашенко за оскорбление Зеленского

15 марта, 18:06 • 48043 просмотра
США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

США нанесли мощный удар по хуситам в Йемене: что известно

19:28 • 110236 просмотра
публикации
Как правильно посадить плодовый сад: советы

Как правильно посадить плодовый сад: советы

15 марта, 09:00 • 115208 просмотра
Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

Глава ассоциации "Производители лекарств Украины" попытался объяснить фармацевтический парадокс, когда украинские препараты дорожают больше иностранных

15 марта, 07:00 • 115792 просмотра
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 254788 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 284327 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 220832 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Трамп получил удар микрофоном по лицу

Трамп получил удар микрофоном по лицу

15 марта, 10:19 • 101801 просмотра
Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

Пять впечатляющих фильмов в жанре фэнтези: что посмотреть в эти выходные

14 марта, 19:57 • 123599 просмотра
Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

Фассбендер "прорекламировал" Крейга на роль Бонда вместо себя

14 марта, 12:29 • 109083 просмотра
Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

Джастин Бибер впервые появился на публике после признания о "синдроме самозванца"

14 марта, 09:55 • 126505 просмотра
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 128676 просмотра
Актуальное
Оккупанты планируют ракетно-бомбовые удары по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре - Генштаб ВСУ

Оккупанты планируют ракетно-бомбовые удары по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре - Генштаб ВСУ

Киев • УНН

 • 200475 просмотра

КИЕВ. 7 марта. УНН. Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. Для выполнения этой цели на территорию Республики Беларусь перебрасываются авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов. Об этом информирует генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.

Детали

Также сообщается, что в населенном пункте Мыла Киевской области подразделение из кадыровских наемников осуществляет обстрелы мирного населения.

Группировка врага, действующая на отдельных направлениях Конотоп и Ахтырка потеряли до 50 процентов личного состава. Для продолжения наступательных действий требуют перегруппировки и пополнения запасов.

Коварство оккупантов проявляется в тактике террора в отношении мирного населения, обстрелах гуманитарных конвоев, что организованы украинской властью, организацией пропагандистских конвоев и попытках легализации оккупационной власти на отдельных захваченных территориях.

Морально-психологическое состояние противника остается крайне низким и имеет тенденцию к ухудшению. На отдельных направлениях оккупанты выбрасывают собственные документы и пытаются вернуться на территорию России.

В частности, силы обороны продолжают вести оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон, Объединенные силы - в восточной части Донецкого операционного района. Длится охрана важных районов и путей передвижения, оборона города Киева.

На остальных территориях, приближенных к зоне боевых действий, проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны, в частности вдоль государственной границы Украины.

Группировки Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляют отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушных нападений противника, противовоздушное прикрытие важных (критических) объектов Украины и группировок войск.

Добавим

РФ в очередной раз сорвала открытие гуманитарных коридоров из окруженных городов. Украина призывает иностранные государства приложить максимальные усилия, чтобы заставить Россию обеспечить режим прекращения огня для их открытия.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Криминал и ЧП

Обратиться по вопросам размещения рекламы