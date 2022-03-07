Оккупанты планируют ракетно-бомбовые удары по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре - Генштаб ВСУ
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Оккупанты планируют активизировать авиацию с целью нанесения ракетно-бомбовых ударов по крупным городам Украины и промышленной инфраструктуре. Для выполнения этой цели на территорию Республики Беларусь перебрасываются авиационные подразделения Центрального и Восточного военных округов. Об этом информирует генеральный штаб Вооруженных сил Украины, пишет УНН.
Детали
Также сообщается, что в населенном пункте Мыла Киевской области подразделение из кадыровских наемников осуществляет обстрелы мирного населения.
Группировка врага, действующая на отдельных направлениях Конотоп и Ахтырка потеряли до 50 процентов личного состава. Для продолжения наступательных действий требуют перегруппировки и пополнения запасов.
Коварство оккупантов проявляется в тактике террора в отношении мирного населения, обстрелах гуманитарных конвоев, что организованы украинской властью, организацией пропагандистских конвоев и попытках легализации оккупационной власти на отдельных захваченных территориях.
Морально-психологическое состояние противника остается крайне низким и имеет тенденцию к ухудшению. На отдельных направлениях оккупанты выбрасывают собственные документы и пытаются вернуться на территорию России.
В частности, силы обороны продолжают вести оборонительную операцию в пределах Южной, Восточной и Северной операционных зон, Объединенные силы - в восточной части Донецкого операционного района. Длится охрана важных районов и путей передвижения, оборона города Киева.
На остальных территориях, приближенных к зоне боевых действий, проводится стабилизационная операция и выполняются задачи территориальной обороны, в частности вдоль государственной границы Украины.
Группировки Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины осуществляют отражение сосредоточенных ракетно-авиационных ударов и воздушных нападений противника, противовоздушное прикрытие важных (критических) объектов Украины и группировок войск.
Добавим
РФ в очередной раз сорвала открытие гуманитарных коридоров из окруженных городов. Украина призывает иностранные государства приложить максимальные усилия, чтобы заставить Россию обеспечить режим прекращения огня для их открытия.