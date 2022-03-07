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Окупанти планують ракетно-бомбові удари по великих містах України та промисловій інфраструктурі - Генштаб ЗСУ

Окупанти планують ракетно-бомбові удари по великих містах України та промисловій інфраструктурі - Генштаб ЗСУ

Київ • УНН

 • 200475 перегляди

КИЇВ. 7 березня. УНН. Окупанти планують активізувати авіацію з метою нанесення ракетно-бомбових ударів по великих містах України та промисловій інфраструктурі. Для виконання цієї мети на територію Республіки Білорусь перекидаються авіаційні підрозділи Центрального та Східного воєнних округів. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України, пише УНН.

Деталі

Також повідомляється, що у населеному пункті Мила Київської області підрозділ з кадирівських найманців здійснює обстріли мирного населення.

Угруповання ворога, що діє на окремих напрямках Конотоп та Охтирка втратили до 50 відсотків особового складу. Для продовження наступальних дій потребують перегрупування та поповнення запасів.

Підступність окупантів проявляється в тактиці терору щодо мирного населення, обстрілах гуманітарних конвоїв, що організовані українською владою, організацією пропагандистських конвоїв та спробах легалізації окупаційної влади на окремих захоплених територіях.

Морально-психологічний стан противника залишається вкрай низьким та має тенденцію до погіршення. На окремих напрямках окупанти викидають власні документи та намагаються повернутися на територію росії.

Зокрема, сили оборони продовжують вести оборонну операцію у межах Південної, Східної та Північної операційних зон, Об’єднані сили – у східній частині Донецького операційного району. Триває охорона важливих районів та шляхів пересування, оборона міста Києва.

На решті територій, наближених до зони бойових дій, проводиться стабілізаційна операція та виконуються завдання територіальної оборони, зокрема вздовж державного кордону України.

Угруповання Повітряних Сил Збройних Сил України здійснює відбиття зосереджених ракетно-авіаційних ударів та повітряних нападів противника, протиповітряне прикриття важливих (критичних) об’єктів України та угруповань військ.

Додамо

РФ вкотре зірвала відкриття гуманітарних коридорів з оточених міст. Україна закликає іноземні держави докласти максимальних зусиль, аби змусити Росію забезпечити режим припинення вогню для їх відкриття.

Українські Національні Новини

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