Оккупанты после точного удара по их базе обстреляли жилой квартал Мелитополя - мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 20 августа. УНН. Российские оккупанты после точного удара по их военной базе обстреляли жилой квартал Мелитополя в Запорожской области. Об этом сообщил Мелитопольский городской голова Иван Федоров, пишет УНН.
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“Через несколько минут после точного обстрела военной базы они (оккупанты – ред.) выпустили из бывшего Акимовского района ракету по жилым домам в районе улиц Украинская и Герцена. Один житель пострадал и находится в больнице. Около 10 домов гражданских подверглись разрушению”, – говорится в сообщении Федорова в Telegram.
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Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что во временно занятом оккупантами Мелитополе раздаются взрывы. По предварительным данным – горит военная база оккупантов.