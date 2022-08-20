Оккупанты после точного удара по их базе обстреляли жилой квартал Мелитополя - мэр

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“Через несколько минут после точного обстрела военной базы они (оккупанты – ред.) выпустили из бывшего Акимовского района ракету по жилым домам в районе улиц Украинская и Герцена. Один житель пострадал и находится в больнице. Около 10 домов гражданских подверглись разрушению”, – говорится в сообщении Федорова в Telegram.

Дополнение

Ранее мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил, что во временно занятом оккупантами Мелитополе раздаются взрывы. По предварительным данным – горит военная база оккупантов.