Окупанти після точного удару по їхній базі обстріляли житловий квартал Мелітополя - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. Російські окупанти після точного удару по їхній військовій базі обстріляли житловий квартал Мелітополя у Запорізькій області. Про це повідомив Мелітопольський міський голова Іван Федоров, пише УНН.
Цитата
“Через декілька хвилин після влучного обстрілу військової бази вони (окупанти – ред.) випустили з колишнього Якимівського району ракету по житлових будинках в районі вулиць Українська та Герцена. Один мешканець постраждав та знаходиться в лікарні. Близько 10 будинків цивільних зазнали руйнування”, – йдеться в повідомленні Федорова у Telegram.
Доповнення
Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в тимчасово зайнятому окупантами Мелітополі лунають вибухи. За попередніми даними – горить військова база окупантів.