Окупанти після точного удару по їхній базі обстріляли житловий квартал Мелітополя - мер

Цитата

“Через декілька хвилин після влучного обстрілу військової бази вони (окупанти – ред.) випустили з колишнього Якимівського району ракету по житлових будинках в районі вулиць Українська та Герцена. Один мешканець постраждав та знаходиться в лікарні. Близько 10 будинків цивільних зазнали руйнування”, – йдеться в повідомленні Федорова у Telegram.

Доповнення

Раніше мер Мелітополя Іван Федоров повідомив, що в тимчасово зайнятому окупантами Мелітополі лунають вибухи. За попередніми даними – горить військова база окупантів.