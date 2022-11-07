Оккупанты обстреляли освобожденный населенный пункт в Херсонской области, разрушено заведение образования

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«Оккупанты обстреляли освобожденный населенный пункт в Херсонской области. Под обстрелами из ракет ЗРК С-300 оказалась очередная школа. Враг разрушил учебное заведение в Золотой Балке», - написал Тимошенко.

По его словам, также в результате атаки поврежден дом культуры.

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российские войска нанесли три авиаудара по Новой Каменке на Херсонщине.