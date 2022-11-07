Окупанти обстріляли звільнений населений пункт на Херсонщині, зруйновано заклад освіти
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Російські окупанти обстріляли звільнений населений пункт на Херсонщині. Ворог зруйнував заклад освіти в Золотій Балці. Про це в Telegram повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко, передає УНН.
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«Окупанти обстріляли звільнений населений пункт на Херсонщині. Під обстрілами з ракет ЗРК С-300 опинилася чергова школа. Ворог зруйнував заклад освіти в Золотій Балці», - написав Тимошенко.
За його словами, також внаслідок атаки пошкоджено будинок культури.
Доповнення
російські війська завдали три авіаудари по Новій Кам'янці на Херсонщині.