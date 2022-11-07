Окупанти обстріляли звільнений населений пункт на Херсонщині, зруйновано заклад освіти

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«Окупанти обстріляли звільнений населений пункт на Херсонщині. Під обстрілами з ракет ЗРК С-300 опинилася чергова школа. Ворог зруйнував заклад освіти в Золотій Балці», - написав Тимошенко.

За його словами, також внаслідок атаки пошкоджено будинок культури.

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російські війська завдали три авіаудари по Новій Кам'янці на Херсонщині.