Оккупанты обстреляли Запорожье: горит здание инфраструктурного объекта
Киев • УНН
КИЕВ. 2 декабря. УНН. В ночь на 2 декабря российские оккупационные войска обстреляли Запорожье, в результате чего начался пожар в здании инфраструктурного объекта.
Об этом проинформировал исполняющий обязанности городского головы Анатолий Куртев, пишет УНН.
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“путинская сволочь снова атаковала Запорожье. В результате вражеской атаки горит здание инфраструктурного объекта. От взрывной волны в близлежащих домах вылетели стекла”, — написал Куртев.
На местах уже работают соответствующие службы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.