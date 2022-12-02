Оккупанты обстреляли Запорожье: горит здание инфраструктурного объекта

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“путинская сволочь снова атаковала Запорожье. В результате вражеской атаки горит здание инфраструктурного объекта. От взрывной волны в близлежащих домах вылетели стекла”, — написал Куртев.

На местах уже работают соответствующие службы. Информация о разрушениях и пострадавших уточняется.