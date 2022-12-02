Окупанти обстріляли Запоріжжя: горить будівля інфраструктурного об‘єкту
Київ • УНН
КИЇВ. 2 грудня. УНН. У ніч проти 2 грудня російські окупаційні війська обстріляли Запоріжжя, внаслідок чого почалася пожежа в будівлі інфраструктурного об'єкту.
Про це поінформував виконувач обов'язків міського голови Анатолій Куртєв, пише УНН.
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“путінська сволота знову атакувала Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки горить будівля інфраструктурного об‘єкту. Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки”, — написав Куртєв.
На місцях вже працюють відповідні служби. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.