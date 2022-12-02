Окупанти обстріляли Запоріжжя: горить будівля інфраструктурного об‘єкту

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“путінська сволота знову атакувала Запоріжжя. Внаслідок ворожої атаки горить будівля інфраструктурного об‘єкту. Від вибухової хвилі в прилеглих будинках повилітали шибки”, — написав Куртєв.

На місцях вже працюють відповідні служби. Інформація щодо руйнувань та постраждалих уточнюється.