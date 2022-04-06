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Оккупанты обстреляли центр оказания гумпомощи в Северодонецке: ранены 5 человек

Киев • УНН

 • 152209 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. В результате вражеского обстрела центра оказания гумпомощи в Северодонецке ранены 5 человек. Об этом сообщил председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай в Telegram, информирует УНН.

Оккупанты обстреляли центр оказания гумпомощи в Северодонецке: ранены 5 человек

Цитата

"Пятеро раненых в результате обстрела центра оказания гумпомощи в Северодонецке. Это итоги обстрелов российской армией Северодонецка сегодня днем, 6 апреля", - написал Гайдай.

Детали 

Российские оккупанты открыли огонь по жилым кварталам города, нанеся мощного артиллерийского удара.

По меньшей мере 10 домов занялись пламенем, еще во многих многоэтажках выбиты окна, повреждена крыша, есть разрушения сразу в двух учебных заведениях и нескольких магазинах.

"Сейчас имеем пятерых раненых, которые стояли в очереди в центре оказания гуманитарной помощи. Не имея успеха на фронте, русские продолжают цинично целить по мирным жителям", - добавил председатель ОГА.

Напомним 

Российские оккупанты обстреляли мирных жителей Угледара, когда люди стояли в очереди за гуманитарной помощью. В результате обстрела - 4 погибших и 4 раненых.

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