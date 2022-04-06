Окупанти обстріляли центр надання гумдопомоги в Сєвєродонецьку: поранено 5 людей
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Внаслідок ворожого обстрілу центру надання гумдопомоги в Сєвєродонецьку поранено 5 людей. Про це повідомив голова Луганської ОДА Сергій Гайдай у Telegram, інформує УНН.
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"П’ятеро поранених внаслідок обстрілу центру надання гумдопомоги в Сєвєродонецьку. Це підсумки обстрілів російською армією Сєвєродонецька сьогодні вдень, 6 квітня", - написав Гайдай.
Деталі
Російські окупанти відкрили вогонь по житловим кварталам міста, завдавши потужного артилерійського удару.
Щонайменше 10 будинків зайнялися полум’ям, ще у багатьох багатоповерхівках вибиті вікна, пошкоджено дах, є руйнування одразу в двох навчальних закладах та декількох магазинах.
"Наразі маємо п’ятьох поранених, які стояли в черзі в центрі надання гуманітарної допомоги. Не маючи успіху на фронті, росіяни продовжують цинічно цілити по мирних жителях", - додав голова ОДА.
Нагадаємо
Російські окупанти обстріляли мирних мешканців Вугледара, коли люди стояли у черзі за гуманітарної допомогою. Внаслідок обстрілу – 4 загиблих і 4 поранених.