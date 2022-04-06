Обстріл мирних мешканців у черзі за гуманітарною допомогою у Вугледарі: 4 людей загинули, 4 – поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сьогодні російські окупанти обстріляли мирних мешканців Вугледара, коли люди стояли у черзі за гуманітарної допомогою. Внаслідок обстрілу – 4 загиблих і 4 поранених. Про це повідомив голова Донецької ОДА Павло Кириленко у Telegram, пише УНН.
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"Росіяни цинічно обстріляли мирних мешканців Вугледара, коли ті стояли у черзі за гуманітарної допомогою. Внаслідок обстрілу – 4 загиблих і 4 поранених. Також одну людину росіяни вбили вночі в Очеретиному", - написав Кириленко.
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Також вдалося уточнити інформацію щодо 1 пораненої людини у Маріуполі, однак точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі встановити наразі неможливо.
"Кожен росіянин відповість за свої злочини!", - додав голова ОДА.
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