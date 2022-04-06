Встановлено особи п'ятьох загиблих у підвалі Бучі - Геращенко

Деталі

Геращенко повідомив, що йому вдалося дізнатися особи загиблих чоловіків у Бучі, на місце загибелі яких він побував разом із міжнародною групою журналістів:

1. Матешко Сергій Вікторович, 1981 року народження, уродженець смт Гостомель, не працює.

2. Шульмейстер Дмитро Валерійович, 1968 року народження, уродженець Києва, приватний підприємець.

3. Бойченко Володимир Леонідович, 1987 року народження, уродженець Бучі, слюсар.

4. Прудько Віктор Едуардович, 1997 року народження, уродженець Гостомеля, установник дверей.

5. Прудько Валерій Петрович, 1974 року народження, уродженець Гостомелю, сантехнік.

Радник глави МВС запевнив, розповість окремо про кожного загиблого.

Нагадаємо

Мер міста Буча Анатолій Федорук повідомив, що близько 320 мирних жителів були розстріляні російськими загарбниками під час окупації міста.