У Бучі російські окупанти розстріляли близько 320 мирних жителів - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Мер міста Буча Анатолій Федорук повідомив, що близько 320 мирних жителів були розстріляні російськими загарбниками під час окупації міста. Про це він сказав у коментарі BBC, пише УНН.
Федорук сказав, що особисто був свідком розстрілу кількох людей російськими окупантами.
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"Я бачив кілька епізодів. Три цивільні автомобілі намагалися евакуюватися у бік Києва, і їх по-звірячому розстріляли. Там була вагітна жінка, чоловік якої кричав, просячи не стріляти в неї, але її просто жорстоко розстріляли", – сказав Федорук.
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Федорук також стверджував, що російські війська полювали на місцевих політиків під час окупації.
Він закликав міністра закордонних справ росії Сергія Лаврова, який відкидає звинувачення у військових злочинах московських військ, "приїхати до міста Буча та побачити тіла загиблих людей та подивитися в очі їхнім сім'ям, матерям, чоловікам, дітям, які залишилися сиротами".
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Міжнародна правозахисна організація Human Rights Watch зібрала докази воєнних злочинів у місті Буча Київської області, де 2 квітня було виявлено трупи людей у цивільному одязі, декого - зі зв'язаними за спиною руками, після відходу російських загарбників.