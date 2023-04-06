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Оккупанты обстреляли Сумскую область, зафиксировано 68 прилетов

Оккупанты обстреляли Сумскую область, зафиксировано 68 прилетов

Киев • УНН

 • 644830 просмотра

КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня оккупанты совершили 8 обстрелов приграничных громад — Белопольской, Глуховской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Новослободской и Миропольской. Зафиксировано 68 прилетов из артиллерии, минометов, АГС и сброса ВОГа с помощью БПЛА. Есть разрушения, пишет Сумская областная военная администрация, передает УНН.

Детали

▪️ Середино-Будская громада: с территории рф был артиллерийский обстрел — 9 прилетов. Повреждены ангар, 2 трактора, автомобиль и зернохранилище.

▪️ Глуховская громада: с территории рф осуществлен артиллерийский обстрел — 6 прилетов.

▪️ Зноб-Новгородская громада: россияне били из минометов — 8 прилетов.

▪️ Миропольская громада: враг совершил сброс ВОГ (1 прилет) посредством БПЛА.

▪️ На территорию Белопольской громады россияне сбросили 10 мин. Также был обстрел из АГС — 10 выстрелов.

▪️ Новослободская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел — 11 прилетов.

Напомним 

Сумская область подверглась обстрелу из минометов с территории рф, есть повреждения линии электропередачи.

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