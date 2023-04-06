Оккупанты обстреляли Сумскую область, зафиксировано 68 прилетов
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сегодня оккупанты совершили 8 обстрелов приграничных громад — Белопольской, Глуховской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Новослободской и Миропольской. Зафиксировано 68 прилетов из артиллерии, минометов, АГС и сброса ВОГа с помощью БПЛА. Есть разрушения, пишет Сумская областная военная администрация, передает УНН.
Детали
▪️ Середино-Будская громада: с территории рф был артиллерийский обстрел — 9 прилетов. Повреждены ангар, 2 трактора, автомобиль и зернохранилище.
▪️ Глуховская громада: с территории рф осуществлен артиллерийский обстрел — 6 прилетов.
▪️ Зноб-Новгородская громада: россияне били из минометов — 8 прилетов.
▪️ Миропольская громада: враг совершил сброс ВОГ (1 прилет) посредством БПЛА.
▪️ На территорию Белопольской громады россияне сбросили 10 мин. Также был обстрел из АГС — 10 выстрелов.
▪️ Новослободская громада: зафиксирован артиллерийский обстрел — 11 прилетов.
Напомним
Сумская область подверглась обстрелу из минометов с территории рф, есть повреждения линии электропередачи.