По Сумщині вночі було 6 "прильотів" з території рф - ОВА

Деталі

"Уночі з території рф здійснено мінометний обстріл Білопільської громади – 6 прильотів", - ідеться у повідомленні.

Як повідомили в «Сумиобленерго», через обстріли з боку рф були пошкоджені лінії електропередач у Білопільській громаді.

"Ремонт лінії розпочнеться одразу після отримання дозволу від ЗСУ та ДСНС", - вказали в ОВА.

Доповнення

Протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню.