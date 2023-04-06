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По Сумщині вночі було 6 "прильотів" з території рф - ОВА

По Сумщині вночі було 6 "прильотів" з території рф - ОВА

Київ • УНН

 • 726540 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сумська область уночі зазнала обстрілу з мінометів з території рф, є пошкодження лінії електропередачі. Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram, пише УНН.

Деталі

"Уночі з території рф здійснено мінометний обстріл Білопільської громади – 6 прильотів", - ідеться у повідомленні.

Як повідомили в «Сумиобленерго», через обстріли з боку рф були пошкоджені лінії електропередач у Білопільській громаді.

"Ремонт лінії розпочнеться одразу після отримання дозволу від ЗСУ та ДСНС", - вказали в ОВА.

Доповнення

Протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню.

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