По Сумщині вночі було 6 "прильотів" з території рф - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сумська область уночі зазнала обстрілу з мінометів з території рф, є пошкодження лінії електропередачі. Про це повідомляє Сумська ОВА у Telegram, пише УНН.
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"Уночі з території рф здійснено мінометний обстріл Білопільської громади – 6 прильотів", - ідеться у повідомленні.
Як повідомили в «Сумиобленерго», через обстріли з боку рф були пошкоджені лінії електропередач у Білопільській громаді.
"Ремонт лінії розпочнеться одразу після отримання дозволу від ЗСУ та ДСНС", - вказали в ОВА.
Доповнення
Протягом минулої доби ворог завдав 3 ракетних та 29 авіаційних ударів, здійснив 51 обстріл з реактивних систем залпового вогню.