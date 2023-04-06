По Сумской области ночью было 6 "прилетов" с территории рф - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сумская область ночью подверглась обстрелу из минометов с территории рф, есть повреждения линии электропередачи. Об этом сообщает Сумская ОDА в Telegram, пишет УНН.
Детали
"Ночью с территории рф осуществлен минометный обстрел Белопольской громады – 6 прилетов", - говорится в сообщении.
Как сообщили в «Сумыоблэнерго», из-за обстрелов со стороны рф были повреждены линии электропередач в Белопольской громаде.
"Ремонт линии начнется сразу после получения разрешения от ВСУ и ГСЧС", - указали в ОВА.
Дополнение
За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.