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По Сумской области ночью было 6 "прилетов" с территории рф - ОВА

Киев • УНН

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КИЕВ. 6 апреля. УНН. Сумская область ночью подверглась обстрелу из минометов с территории рф, есть повреждения линии электропередачи. Об этом сообщает Сумская ОDА в Telegram, пишет УНН.

Детали

"Ночью с территории рф осуществлен минометный обстрел Белопольской громады – 6 прилетов", - говорится в сообщении.

Как сообщили в «Сумыоблэнерго», из-за обстрелов со стороны рф были повреждены линии электропередач в Белопольской громаде.

"Ремонт линии начнется сразу после получения разрешения от ВСУ и ГСЧС", - указали в ОВА.

Дополнение

За прошедшие сутки враг нанес 3 ракетных и 29 авиационных ударов, совершил 51 обстрел из реактивных систем залпового огня.

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