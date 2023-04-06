Окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано 68 прильотів

ukru
Ексклюзив
15:02 • 60076 перегляди

"Це мої збитки, які ніхто не компенсував": малі аптеки потерпають від переоцінки ТОП-100 ліків

14:30 • 103207 перегляди

ОП про статтю Economist щодо виборів у липні: не було такої наради і доручення Зеленського

12:29 • 130761 перегляди

Україна та США провели тривалу розмову щодо драфту угоди про копалини - джерела

31 березня, 10:29 • 283925 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

Ексклюзив
31 березня, 08:30 • 195988 перегляди

Бронювання з 1 квітня: що потрібно знати підприємствам та військовозобов’язаним

Ексклюзив
31 березня, 07:03 • 180785 перегляди

У МОЗ забули, які ліки внесли до ТОП-100 і не змогли пояснити, чому до переліку увійшов клофелін

Ексклюзив
31 березня, 05:38 • 292014 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення

29 березня, 17:57 • 456797 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 347403 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 357773 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+11°
2.2 м/с
87 %
747 мм
Хмарно, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 200437 перегляди

Марін Ле Пен визнали винною у розкраданні держкоштів: деталі справи

31 березня, 09:36 • 164650 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 163221 перегляди

До Києва прибули делегації Європарламенту та 17 країн ЄС

11:39 • 119576 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 74880 перегляди
Публікації

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 283766 перегляди

Енергії тижня після затемнення: аналіз, пауза та переосмислення
Ексклюзив

31 березня, 05:38 • 291912 перегляди

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 519218 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 652403 перегляди

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 675144 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Рустем Умєров

Жозеп Боррель

Андрюс Кубілюс

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Франція

Сполучене Королівство

Реклама
УНН Lite

Неймовірне видовище: космічний телескоп "Хаббл" зробив знімки спіральної галактики

13:38 • 53622 перегляди

"Ніколи не брехала": експомічниця Бекхема зробила нову заяву про їхній "роман"

13:17 • 74880 перегляди

Гелен Міррен переконана, що Бонд не повинен бути жінкою і звинуватила франшизу у "глибокому сексизмі"

31 березня, 10:26 • 163221 перегляди

Чутки поширюють ненависники: дівчина сина Трампа відповіла на звинувачення

31 березня, 08:36 • 200437 перегляди

"Білосніжка" провалила касові збори у вихідні, а "Профі" зі Стейтемом лідирує

31 березня, 06:27 • 210312 перегляди
Актуальне

MIM-104 Patriot

9K720 Iskander

TikTok

«Калібр» (сімейство ракет)

Челленджер 2

Окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано 68 прильотів

Окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано 68 прильотів

Київ • УНН

 • 644831 перегляди

КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сьогодні окупанти здійснили 8 обстрілів прикордонних громад — Білопільської, Глухівської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Новослобідської та Миропільської. Зафіксовано 68 прильотів з артилерії, мінометів, АГС та скидання ВОГу за допомогою БПЛА. Є руйнування, пише Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

▪️ Середино-Будська громада: з території рф був артилерійський обстріл — 9 прильотів. Пошкоджено ангар, 2 трактори, автомобіль та зерносховище.

▪️ Глухівська громада: з території рф здійснено артилерійський обстріл — 6 прильотів.

▪️ Зноб-Новгородська громада: росіяни били з мінометів — 8 прильотів.

▪️ Миропільська громада: ворог здійснив скидання ВОГ (1 приліт) допомогою БПЛА.

▪️ На територію Білопільської громади росіяни скинули 10 мін. Також був обстріл з АГС — 10 пострілів.

▪️ Новослобідська громада: зафіксовано артилерійський обстріл — 11 прильотів.

Нагадаємо 

Сумська область зазнала обстрілу з мінометів з території рф, є пошкодження лінії електропередачі.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Війна
Bitcoin
$83,291.40
Золото
$3,151.30
Tesla
$254.61
Brent
$74.92
S&P 500
$5,553.91
Газ TTF
$40.56
Ethereum
$1,839.59