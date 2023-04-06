Окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано 68 прильотів
Київ • УНН
КИЇВ. 6 квітня. УНН. Сьогодні окупанти здійснили 8 обстрілів прикордонних громад — Білопільської, Глухівської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Новослобідської та Миропільської. Зафіксовано 68 прильотів з артилерії, мінометів, АГС та скидання ВОГу за допомогою БПЛА. Є руйнування, пише Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
▪️ Середино-Будська громада: з території рф був артилерійський обстріл — 9 прильотів. Пошкоджено ангар, 2 трактори, автомобіль та зерносховище.
▪️ Глухівська громада: з території рф здійснено артилерійський обстріл — 6 прильотів.
▪️ Зноб-Новгородська громада: росіяни били з мінометів — 8 прильотів.
▪️ Миропільська громада: ворог здійснив скидання ВОГ (1 приліт) допомогою БПЛА.
▪️ На територію Білопільської громади росіяни скинули 10 мін. Також був обстріл з АГС — 10 пострілів.
▪️ Новослобідська громада: зафіксовано артилерійський обстріл — 11 прильотів.
Нагадаємо
Сумська область зазнала обстрілу з мінометів з території рф, є пошкодження лінії електропередачі.