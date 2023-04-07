Оккупанты обстреляли Сумскую область, зафиксировано 125 прилетов

Детали

▪️ Середино-Будская громада: по окраине города Середина-Буда осуществлен авиационный обстрел. В результате обстрела повреждено 1 домохозяйство.

▪️ Белопольская громада: россияне били из минометов (14 прилетов), а также стреляли из АГС (50 выстрелов) и СПГ (6 выстрелов).

▪️ Новослободская громада: с территории рф было 10 выстрелов из АГС и 8 прилетов из миномета.

▪️ Эсманская община: враг совершил артиллерийский обстрел — 12 прилетов.

▪️ Краснопольская громада: 8 мин сбросили россияне на территорию громады.

Напомним

Известно, что 6 апреля оккупанты совершили 8 обстрелов приграничных громад — Белопольской, Глуховской, Середино-Будской, Зноб-Новгородской, Новослободской и Миропольской.

Зафиксировано 68 прилетов из артиллерии, минометов, АГС и сброса ВОГа с помощью БПЛА. Есть разрушения.