Окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано 125 прильотів
Київ • УНН
КИЇВ. 7 квітня. УНН. Протягом дня окупанти здійснили 12 обстрілів прикордонних громад області – Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської, Новослобідської, Есманської. Зафіксовано 125 прильотів, із них 12 прильотів з артилерії, 30 прильотів з мінометів, авіаційний обстріл та 66 пострілів з АГС та СПГ. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.
Деталі
▪️ Середино-Будська громада: по околиці міста Середина-Буда здійснено авіаційний обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 домогосподарство.
▪️ Білопільська громада: росіяни били з мінометів (14 прильотів), а також стріляли з АГС (50 пострілів) та СПГ (6 пострілів).
▪️ Новослобідська громада: з території рф було 10 пострілів з АГС та 8 прильотів з міномету.
▪️ Есманська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл — 12 прильотів.
▪️ Краснопільська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.
Нагадаємо
Відомо, що 6 квітня окупанти здійснили 8 обстрілів прикордонних громад — Білопільської, Глухівської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Новослобідської та Миропільської.
Зафіксовано 68 прильотів з артилерії, мінометів, АГС та скидання ВОГу за допомогою БПЛА. Є руйнування.