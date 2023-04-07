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Окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано 125 прильотів

Окупанти обстріляли Сумську область, зафіксовано 125 прильотів

Київ • УНН

 • 1183501 перегляди

КИЇВ. 7 квітня. УНН. Протягом дня окупанти здійснили 12 обстрілів прикордонних громад області – Білопільської, Краснопільської, Середино-Будської, Новослобідської, Есманської. Зафіксовано 125 прильотів, із них 12 прильотів з артилерії, 30 прильотів з мінометів, авіаційний обстріл та 66 пострілів з АГС та СПГ. Про це повідомляє Сумська обласна військова адміністрація, передає УНН.

Деталі

▪️ Середино-Будська громада: по околиці міста Середина-Буда здійснено авіаційний обстріл. Внаслідок обстрілу пошкоджено 1 домогосподарство.

▪️ Білопільська громада: росіяни били з мінометів (14 прильотів), а також стріляли з АГС (50 пострілів) та СПГ (6 пострілів).

▪️ Новослобідська громада: з території рф було 10 пострілів з АГС та 8 прильотів з міномету.

▪️ Есманська громада: ворог здійснив артилерійський обстріл — 12 прильотів.

▪️ Краснопільська громада: 8 мін скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо 

Відомо, що 6 квітня окупанти здійснили 8 обстрілів прикордонних громад — Білопільської, Глухівської, Середино-Будської, Зноб-Новгородської, Новослобідської та Миропільської.

Зафіксовано 68 прильотів з артилерії, мінометів, АГС та скидання ВОГу за допомогою БПЛА. Є руйнування.

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