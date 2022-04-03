Оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. Есть погибшие и пострадавшие - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 3 апреля. УНН. Вечером оккупанты обстреляли Слободской район Харькова. К сожалению, есть погибшие и пострадавшие среди мирного населения. На сейчас 23 пострадавших, среди них есть дети. Информация о количестве еще устанавливается. Об этом сообщил председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
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"Есть угрозы ракетных ударов в Лозовской общине, рекомендуем эвакуировать население. Завтра электропоездом планируем перевезти лозовчан в направлении Полтавской области", - отметил Синегубов.
Детали
По области жаркие точки в Изюмском направлении, там ВСУ ведут активные бои с оккупантами. Именно сегодня в районе Изюма воздушные силы ВСУ сбили российский бомбардировщик Су-34.
"Постоянно работаем над обеспечением гуманитарной помощью. Харьковская область получила от Правительства Польши более 600 тонн продуктов питания, уже начали распределение грузов на общины области", - добавил глава ОВА.