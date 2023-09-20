Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 32 раза: есть раненые
Киев • УНН
КИЕВ. 20 сентября. УНН. В течение вторника россияне совершили 32 обстрела приграничных территорий Сумской области. Зафиксировано 202 взрыва. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Сумскую ОГА.
Детали
Обстрелам подверглись Хотинская, Краснопольская, Миропольская, Середино-Будская, Великописаревская, Белопольская, Юнаковская, Эсманская громады.
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- Хотинская громада: враг ударил из минометов (29 взрывов).
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- Середино-Будская громада: осуществлен обстрел из АГС (6 взрывов), артиллерии (5 взрывов) и минометов (19 взрывов). В результате артобстрела получили ранения 2 местных жителя.
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- Великописаревская громада: зафиксирован минометный обстрел (38 взрывов), обстрел из СПГ (6 взрывов). Также с самолета осуществлен пуск 4-х ракет (вероятно НУРС).
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- Белопольская община: был минометный обстрел (21 взрыв) и обстрел из танка (8 взрывов).
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- Эсманская громада: вражеским БпЛА осуществлен сброс ВОГ (3 взрыва).
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- Краснопольская громада: россияне били из артиллерии (21 взрыв) и минометов (6 взрывов). Также с вертолета осуществлен пуск 4-х ракет (вероятно НАР).
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- Миропольская громада: 17 мин сбросил враг на территорию громады.
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- Юнаковская громада: был минометный обстрел (15 взрывов).
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Напомним
Российские захватчики обстреляли прифронтовые населенные пункты Сумской области в понедельник. Под удар попали жители девяти’общин в приграничье. В общем, оккупанты совершили 37 обстрелов в течение суток.