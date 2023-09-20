Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 32 рази: є поранені
Київ • УНН
КИЇВ. 20 вересня. УНН. Протягом вівторка росіяни здійснили 32 обстріли прикордонних територій Сумської області. Зафіксовано 202 вибухи. Про це повідомляє УНН з посиланням на Сумську ОВА.
Деталі
Обстрілів зазнали Хотінська, Краснопільська, Миропільська, Середино-Будська, Великописарівська, Білопільська, Юнаківська, Есманська громади.
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- Хотінська громада: ворог вдарив з мінометів (29 вибухів).
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- Середино-Будська громада: здійснено обстріл з АГС (6 вибухів), артилерії (5 вибухів) та мінометів (19 вибухів). Внаслідок артобстрілу отримали поранення 2 місцеві жителі.
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- Великописарівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (38 вибухів), обстріл з СПГ (6 вибухів). Також з літака здійснено пуск 4-х ракет (ймовірно НУРС).
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- Білопільська громада: був мінометний обстріл (21 вибухів) та обстріл з танку (8 вибухів).
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- Есманська громада: ворожим БпЛА здійснено скидання ВОГ (3 вибухи).
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- Краснопільська громада: росіяни били з артилерії (21 вибух) та мінометів (6 вибухів). Також з гелікоптера здійснено пуск 4-х ракет (ймовірно НАР).
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- Миропільська громада: 17 мін скинув ворог на територію громади.
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- Юнаківська громада: був мінометний обстріл (15 вибухів).
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Нагадаємо
Російські загарбники обстріляли прифронтові населені пункти Сумської області у понеділок. Під удар потрапили мешканці дев’яти громад у прикордонні. Загалом, окупанти здійснили 37 обстрілів впродовж доби.