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Оккупанты обстреляли пограничники Сумщины 23 раза: травмированы три человека

Киев • УНН

 • 538807 просмотра

КИЕВ. 29 августа. УНН. В течение понедельника россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, в результате чего пострадали три человека. Зафиксировано 156 взрывов, об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.

Детали 

Обстрелам подверглись Путивльская, Великописаревская, Эсманская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады.

  • Путивльская громада: враг бил из минометов (19 взрывов).
  • Великописаревская громада: с территории рф с 2-х вертолетов осуществлен пуск неуправляемых авиационных ракет (10 взрывов). В результате авиаудара поврежден частный жилой дом и летняя кухня. Также был обстрел из СПГ (6 взрывов). 
  • Эсманская община: зафиксированы минометные  (11 взрывов) и артиллерийский обстрелы (11 взрывов).
  • Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (8 взрывов).
  • Белопольская громада: осуществлены обстрелы из АГС (23 взрыва) и минометов (28 взрывов).
  • Краснопольская громада: осуществлен авиационный обстрел с самолета (предварительно) управляемыми авиационными бомбами (3 взрыва). Также россияне били из минометов (5 взрывов) и артиллерии (18 взрывов).
  • Хотинская община: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва).
  • Зноб-Новгородская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады. 
  • Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел (8 взрывов). В результате обстрела повреждены административное помещение, городская библиотека и частный жилой дом. Ранения получили трое гражданских жителей.

Напомним

В течение воскресенья россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 171 взрыв.

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