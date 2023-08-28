Оккупанты обстреляли пограничники Сумщины 23 раза: травмированы три человека
Киев • УНН
КИЕВ. 29 августа. УНН. В течение понедельника россияне совершили 23 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области, в результате чего пострадали три человека. Зафиксировано 156 взрывов, об этом сообщает Сумская ОГА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Путивльская, Великописаревская, Эсманская, Юнаковская, Белопольская, Краснопольская, Хотинская, Зноб-Новгородская, Середино-Будская громады.
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- Путивльская громада: враг бил из минометов (19 взрывов).
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- Великописаревская громада: с территории рф с 2-х вертолетов осуществлен пуск неуправляемых авиационных ракет (10 взрывов). В результате авиаудара поврежден частный жилой дом и летняя кухня. Также был обстрел из СПГ (6 взрывов).
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- Эсманская община: зафиксированы минометные (11 взрывов) и артиллерийский обстрелы (11 взрывов).
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- Юнаковская громада: россияне ударили из артиллерии (8 взрывов).
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- Белопольская громада: осуществлены обстрелы из АГС (23 взрыва) и минометов (28 взрывов).
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- Краснопольская громада: осуществлен авиационный обстрел с самолета (предварительно) управляемыми авиационными бомбами (3 взрыва). Также россияне били из минометов (5 взрывов) и артиллерии (18 взрывов).
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- Хотинская община: зафиксирован сброс ВОГ с БпЛА (2 взрыва).
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- Зноб-Новгородская громада: 4 мины сбросил враг на территорию громады.
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- Середино-Будская громада: осуществлен минометный обстрел (8 взрывов). В результате обстрела повреждены административное помещение, городская библиотека и частный жилой дом. Ранения получили трое гражданских жителей.
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Напомним
В течение воскресенья россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 171 взрыв.