Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 23 рази: травмовано троє людей
Київ • УНН
КИЇВ. 29 серпня. УНН. Протягом понеділка росіяни здійснили 23 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, унаслідок чого постраждало троє людей. Зафіксовано 156 вибухів.Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.
Деталі
Обстрілів зазнали Путивльська, Великописарівська, Есманська, Юнаківська, Білопільська, Краснопільська, Хотінська, Зноб-Новгородська, Середино-Будська громади.
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- Путивльська громада: ворог бив з мінометів (19 вибухів).
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- Великописарівська громада: з території рф з 2-х гелікоптерів здійснено пуск некерованих авіаційних ракет (10 вибухів). Внаслідок авіаудару пошкоджено приватний житловий будинок та літню кухню. Також був обстріл з СПГ (6 вибухів).
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- Есманська громада: зафіксовано мінометні (11 вибухів) та артилерійський обстріли (11 вибухів).
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- Юнаківська громада: росіяни вдарили з артилерії (8 вибухів).
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- Білопільська громада: здійснено обстріли з АГС (23 вибухи) та мінометів (28 вибухів).
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- Краснопільська громада: здійснено авіаційний обстріл з літака (попередньо) керованими авіаційними бомбами (3 вибухи). Також росіяни били з мінометів (5 вибухів) та артилерії (18 вибухів).
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- Хотінська громада: зафіксовано скидання ВОГ з БпЛА (2 вибухи).
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- Зноб-Новгородська громада: 4 міни скинув ворог на територію громади.
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- Середино-Будська громада: здійснено мінометний обстріл (8 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено адміністративне приміщення, міську бібліотеку та приватний житловий будинок. Поранення отримали троє цивільних мешканців.
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Нагадаємо
Протягом неділі росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 171 вибух.