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Окупанти обстріляли прикордоння Сумщини 22 рази: поцілили у приватне домогосподарство

Київ • УНН

 • 431886 перегляди

КИЇВ. 28 серпня. УНН. Протягом неділі росіяни здійснили 22 обстріли прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 171 вибух. Про це повідомляє Сумська ОВА, пише УНН.

Деталі 

Обстрілів зазнали Хотінська, Білопільська, Есманська, Шалигинська, Середино-Будська, Дружбівська, Великописарівська, Путивльська громади.

  • Хотінська громада: ворог бив з артилерії (15 вибухів) та АГС (16 вибухів).
  • Середино-Будська громада: здійснено обстріл з АГС (29 вибухів), мінометний обстріл (10 вибухів) та авіаційний обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (6 вибухів). Внаслідок авіаудару пошкоджено приватне домогосподарство.
  • Дружбівська громада: зафіксовано мінометний обстріл (3 вибухи).
  • Есманська громада: 22 міни скинули росіяни на територію громади.
  • Білопільська громада: здійснено авіаційний обстріл з гелікоптера некерованими авіаційними ракетами (8 вибухів). Також зафіксовано обстріл з мінометів (17 вибухів).
  • Шалигинська громада: були обстріли з РСЗВ (9 вибухів), артилерії (2 вибухи) та СПГ (6 вибухів).
  • Великописарівська громада: здійснено обстріл з АГС (20 вибухів).
  • Путивльська громада: 8 мін скинув ворог на територію громади.

Нагадаємо

Протягом суботи росіяни здійснили 28 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. 

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