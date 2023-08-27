Оккупанты обстреляли приграничье Сумщины 22 раза: попали в частное домохозяйство
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. В течение воскресенья россияне совершили 22 обстрела приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области. Зафиксирован 171 взрыв. Об этом сообщает Сумская ОВА, пишет УНН.
Детали
Обстрелам подверглись Хотинская, Белопольская, Эсманская, Шалыгинская, Середино-Будская, Дружбовская, Великописаревская, Путивльская громады.
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- Хотинская громада: враг бил из артиллерии (15 взрывов) и АГС (16 взрывов).
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- Середино-Будская громада: осуществлен обстрел из АГС (29 взрывов), минометный обстрел (10 взрывов) и авиационный обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (6 взрывов). В результате авиаудара повреждено частное домохозяйство.
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- Дружбовская громада: зафиксирован минометный обстрел (3 взрыва).
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- Эсманская громада: 22 мины сбросили россияне на территорию громады.
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- Белопольская громада: осуществлен авиационный обстрел с вертолета неуправляемыми авиационными ракетами (8 взрывов). Также зафиксирован обстрел из минометов (17 взрывов).
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- Шалигинская громада: были обстрелы из РСЗО (9 взрывов), артиллерии (2 взрыва) и СПГ (6 взрывов).
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- Великописаревская громада: осуществлен обстрел из АГС (20 взрывов).
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- Путивльская громада: 8 мин сбросил враг на территорию громады.
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Напомним
В течение субботы россияне осуществили 28 обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области.