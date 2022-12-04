Оккупанты обстреляли одну из громад Сумской области: есть разрушения, повреждены линии электропередач

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"7 поврежденных домов и частично разрушены хозяйственные постройки. Таковы последствия обстрелов одного из пограничных сел Новослободской громады. Россияне ударили по приграничье из ствольной артиллерии", - написал он в Telegram.

По его словам, на территории региона разорвались 5 снарядов, повреждены линии электропередач. Там работают ремонтные бригады.

Дополнение

Глава Сумской области Дмитрий Живицкий в своем Telegram сообщил об обстрелах в области за 3 декабря.