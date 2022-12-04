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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
31 березня, 19:27 • 29159 перегляди

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Окупанти обстріляли одну з громад Сумщини: є руйнування, пошкоджено лінії електропередач

Окупанти обстріляли одну з громад Сумщини: є руйнування, пошкоджено лінії електропередач

Київ • УНН

 • 990527 перегляди

КИЇВ. 4 грудня. УНН. Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені сім житлових будинків, господарчі споруди, а також лінії електропередач. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.

Цитата 

"7 пошкоджених будинків та частково зруйновані господарчі споруди. Такі наслідки обстрілів одного з прикордонних сіл Новослобідської громади. Росіяни вдарили по прикордонню зі ствольної артилерії", - написав він в Telegram

За його словами, на території регіону розірвалися 5 снарядів, пошкоджені лінії електропередач. Там нині працюють ремонтні бригади.

Доповнення

Голова Сумської області Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив про обстріли в області за 3 грудня.

Українські Національні Новини

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