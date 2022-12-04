Окупанти обстріляли одну з громад Сумщини: є руйнування, пошкоджено лінії електропередач
Київ • УНН
КИЇВ. 4 грудня. УНН. Російські окупаційні війська продовжують обстрілювати прикордоння Сумщини. Внаслідок ворожої атаки пошкоджені сім житлових будинків, господарчі споруди, а також лінії електропередач. Про це повідомив голова Сумської ОВА Дмитро Живицький, інформує УНН.
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"7 пошкоджених будинків та частково зруйновані господарчі споруди. Такі наслідки обстрілів одного з прикордонних сіл Новослобідської громади. Росіяни вдарили по прикордонню зі ствольної артилерії", - написав він в Telegram.
За його словами, на території регіону розірвалися 5 снарядів, пошкоджені лінії електропередач. Там нині працюють ремонтні бригади.
Доповнення
Голова Сумської області Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив про обстріли в області за 3 грудня.