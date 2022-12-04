Окупанти обстріляли одну з громад Сумщини: є руйнування, пошкоджено лінії електропередач

Цитата

"7 пошкоджених будинків та частково зруйновані господарчі споруди. Такі наслідки обстрілів одного з прикордонних сіл Новослобідської громади. Росіяни вдарили по прикордонню зі ствольної артилерії", - написав він в Telegram.

За його словами, на території регіону розірвалися 5 снарядів, пошкоджені лінії електропередач. Там нині працюють ремонтні бригади.

Доповнення

Голова Сумської області Дмитро Живицький у своєму Telegram повідомив про обстріли в області за 3 грудня.