Оккупанты обстреляли Никопольский район - погибла женщина
Киев • УНН
КИЕВ. 7 мая. УНН. Ночью враг дважды нанес удар по Никопольскому району, применив “Град” и артиллерию. Выпустили более 30 снарядов, сообщают в Днепропетровской ОВА, пишет УНН.
Детали
Глава Днепропетровской ОВА, Сергей Лысак, сообщает, что из-за обстрела погибла 72-летняя женщина и еще трое местных пострадали. У одного из них травма головы, другие в состоянии стресса и с контузией.
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“В Никополе вражеское железо повредило 7 частных домов и многоэтажку. Разбило окна в общежитии колледжа. Зацепило и три газопровода, линию электропередач и 14 солнечных панелей. А еще – хозяйственные постройки и пять автомобилей”, - говорится в сообщении.
Дополнительно
По Мировской громаде россияне выпустили 20 снарядов. Побили два дома, хозяйственную постройку и машину.
Также в Синельниковском украинские военные уничтожили "шахед".
Напомним
Над Киевом ночью ликвидировали вражеский разведывательный беспилотник.