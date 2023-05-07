Окупанти обстріляли Нікопольський район ― загинула жінка
Київ • УНН
КИЇВ. 7 травня. УНН. Вночі ворог двічі завдав удару по Нікопольському району, застосувавши “Град” та артилерію. росіяни випустили більш як 30 снарядів, повідомляють у Дніпропетровській ОВА, пише УНН.
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Голова Дніпропетровської ОВА, Сергій Лисак, повідомляє, що внаслідок обстрілу загинула 72-річна жінка та ще троє місцевих постраждали. У одного з них травма голова, інші у стані стресу та з контузією.
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“У Нікополі вороже залізяччя пошкодило 7 приватних будинків і багатоповерхівку. Потрощило вікна у гуртожитку коледжу. Зачепило й три газопроводи, лінію електропередач і 14 сонячних панелей. А ще – господарські споруди та п’ять автівок”, ― йдеться у повідомленні.
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По Мирівській громаді росіяни випустили 20 снарядів. Побили дві хати, господарську споруду і машину.
Також у Синельниківському районі українські військові знищили "шахед".
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