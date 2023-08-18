Оккупанты обстреляли Купянск: погибла пожилая женщина, возникли пожары - Харьковская ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Российские войска за прошедшие сутки обстреляли два района Харьковщины. В результате атаки на Купянск погибла пожилая женщина, еще один человек получил ранения, возникли пожары. Об этом сообщил в пятницу председатель Харьковской ОВА Олег Синегубов, пишет УНН.
Детали
По его словам, за прошедшие сутки от российских обстрелов страдали населенные пункты Чугуевского и Купянского районов.
В результате вражеского обстрела г. Купянск погибла 61-летняя женщина. Еще одна женщина 60 лет получила ранения. Ей оказали медицинскую помощь на месте. Из-за обстрела разрушен частный дом и хозяйственные постройки, произошли пожары.
Также в г. Волчанск и с. Волчанские Хутора обстрелами повреждены частные жилые дома.
Кроме того, под вражескими обстрелами находились Охримовка, Бударки, Строевка, Двуречная, Кучеровка, Куриловка и другие населенные пункты.
Дополнение
российские оккупанты 16 августа и утром 17 августа продолжали обстреливать населенные пункты Харьковщины. Под удар попали пять районов области, ударяли ракетами и управляемыми авиабомбами, один человек погиб.