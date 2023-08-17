Окупанти вдарили керованими авіабомбами та ракетами по Харківщині, за добу вбили одного місцевого жителя
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. російські окупанти минулої доби та сьогодні вранці продовжували обстрілювати населені пункти Харківщини. Під удар потрапили п’ять районів області, вдаряли ракетами та керованими авіабомбами, одна людина загинула. Про це повідомив у четвер голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
Деталі
Сьогодні близько 6:50 ворог обстріляв с. Ківшарівка Куп'янського району Харківської області. Попередньо, без постраждалих. Пошкоджено гараж, сталася пожежа.
За словами очільника ОВА, минулої доби тривали обстріли населених пунктів Богодухівського, Харківського, Чугуївського, Ізюмського та Куп'янського районів.
Внаслідок удару керованими авіабомбами по с. Чернещина Ізюмського району пошкоджено щонайменше 4 приватні будинки.
По смт Рогань Харківського району ворог вдарив двома ракетами, попередньо Х-22. Зафіксовані влучання в землю, без руйнувань та постраждалих.
У Вовчанську Чугуївського району обстрілом пошкоджено приватний будинок та спортивна інфраструктура.
У с. Покаляне Чугуївського району зруйновано приватний будинок, сталася пожежа.
У с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено приватне домоволодіння. Також виникла пожежа.
В районі с. Велика Рогань Харківського району через російські обстріли сталася лісова пожежа.
Внаслідок обстрілів армії рф Куп'янська пошкоджено приватний будинок. Важкого поранення зазнав чоловік близько 55 років, який помер у лікарні. Деталі та особу загиблого встановлюють правоохоронці, зазначив Синєгубов.
Доповнення
Три ударні дрони типу Shahed збили у середу зранку у Харківській області.