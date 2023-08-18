Окупанти обстріляли Куп’янськ: загинула літня жінка, виникли пожежі - Харківська ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Російські війська минулої доби обстріляли два райони Харківщини. Внаслідок атаки на Куп’янськ загинула літня жінка, ще одна людина отримала поранення, виникли пожежі. Про це повідомив у п’ятницю голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, пише УНН.
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За його словами, протягом минулої доби від російських обстрілів потерпали населені пункти Чугуївського та Куп'янського районів.
Внаслідок ворожого обстрілу м. Куп'янськ загинула 61-річна жінка. Ще одна жінка 60 років отримала поранення. Їй надали медичну допомогу на місці. Через обстріл руйновано приватний будинок та господарчі споруди, сталися пожежі.
Також у м. Вовчанськ та с. Вовчанські Хутори обстрілами пошкоджено приватні житлові будинки.
Крім того, під ворожими обстрілами перебували Охримівка, Бударки, Строївка, Дворічна, Кучерівка, Курилівка та інші населені пункти.
Доповнення
російські окупанти 16 серпня та вранці 17 серпня продовжували обстрілювати населені пункти Харківщини. Під удар потрапили п’ять районів області, вдаряли ракетами та керованими авіабомбами, одна людина загинула.