Оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО: прокуратура показала последствия

Детали

По данным следствия, 19 апреля 2023 года около 22:00 вс рф в очередной раз обстреляли город Купянск из РСЗО, в результате чего загорелся жилой дом.

Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

Дополнение

Как сообщал утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, за прошедшие сутки враг продолжал наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.

В частности, под вражеским огнем находились Стрелечья, Огурцево, Волчанск, Петропавловка, Купянск, Двуречная и другие населенные пункты.