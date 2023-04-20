Оккупанты обстреляли Купянск из РСЗО: прокуратура показала последствия
Киев • УНН
КИЕВ. 20 апреля. УНН. Российские оккупанты накануне вечером в очередной раз обстреляли Купянск в Харьковской области, правоохранители задокументировали последствия, сообщает УНН со ссылкой на информацию Офиса Генпрокурора.
Детали
По данным следствия, 19 апреля 2023 года около 22:00 вс рф в очередной раз обстреляли город Купянск из РСЗО, в результате чего загорелся жилой дом.
Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).
Дополнение
Как сообщал утром глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, за прошедшие сутки враг продолжал наносить удары по гражданской инфраструктуре и мирным жителям Харьковского, Купянского и Чугуевского районов.
В частности, под вражеским огнем находились Стрелечья, Огурцево, Волчанск, Петропавловка, Купянск, Двуречная и другие населенные пункты.