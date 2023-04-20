Окупанти обстріляли Куп'янськ з РСЗВ: прокуратура показала наслідки
Київ • УНН
КИЇВ. 20 квітня. УНН. Російські окупанти напередодні ввечері вкотре обстріляли Куп’янськ у Харківській області, правоохоронці задокументували наслідки, повідомляє УНН з посиланням на інформацію Офісу Генпрокурора.
Деталі
За даними слідства, 19 квітня 2023 року близько 22:00 зс рф вкотре обстріляли місто Куп’янськ з РСЗВ, внаслідок чого загорівся житловий будинок.
Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).
Доповнення
Як повідомляв вранці голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, минулої доби ворог продовжував завдавати ударів по цивільній інфраструктурі та мирних мешканцях Харківського, Куп'янського та Чугуївського районів.
Зокрема, під ворожим вогнем перебували Стрілеча, Огірцеве, Вовчанськ, Петропавлівка, Куп'янськ, Дворічна та інші населені пункти.