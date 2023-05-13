Оккупанты обстреляли Константиновку: два человека погибли, еще десять - ранены
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Российские оккупанты совершили очередной обстрел Константиновки. Как сообщили в Офисе Генпрокурора, в результате атаки погибли двое и ранены десять человек, среди них дети, начато расследование, передает УНН.
Детали
По данным следствия, 13 мая 2023 года оккупационные войска рф в очередной раз обстреляли Константиновку. В результате атаки оккупантов на населенный пункт погибли двое жителей, в том числе 15-летняя девушка.
Десять человек получили ранения различной степени тяжести - среди них двое подростков 15 и 16 лет. Они доставлены в больницу для оказания квалифицированной медицинской помощи.
Повреждены и разрушены многоэтажные и частные дома, АЗС, аптека и магазины.
По предварительным данным, оккупанты обстреляли город из реактивной системы залпового огня «Смерч».
"... начато досудебное расследование в уголовном производстве по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - говорится в сообщении.
Напомним
Российские оккупанты за 12 мая ранили 4 жителей в Донецкой области.