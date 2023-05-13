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Росіяни поранили 4 мешканців Донеччини - ОВА

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Російські окупанти за 12 травня поранили 4 жителів у Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.

Цитата

"За 12 травня росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 2 у Дружківці, 1 у Костянтинівці і 1 у Георгіївці", - йдеться у повідомлені. 

Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

Доповнення 

За даними Генштабу, за минулу добу ворог завдав 7 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 81 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для завдання ракетних ударів по Краматорську, Дружківці та Запоріжжю противник вчергове використав ЗРК С-300.

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