Росіяни поранили 4 мешканців Донеччини - ОВА
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Російські окупанти за 12 травня поранили 4 жителів у Донецькій області. Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко, пише УНН.
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"За 12 травня росіяни поранили 4 жителів Донеччини: 2 у Дружківці, 1 у Костянтинівці і 1 у Георгіївці", - йдеться у повідомлені.
Наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Доповнення
За даними Генштабу, за минулу добу ворог завдав 7 ракетних та 49 авіаційних ударів, здійснив 81 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Для завдання ракетних ударів по Краматорську, Дружківці та Запоріжжю противник вчергове використав ЗРК С-300.