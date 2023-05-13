Россияне ранили 4 жителей Донецкой области - ОВА
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Российские оккупанты за 12 мая ранили 4 жителей в Донецкой области. Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко, пишет УНН.
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"За 12 мая россияне ранили 4 жителей Донецкой области: 2 в Дружковке, 1 в Константиновке и 1 в Георгиевке", - говорится в сообщении.
На данный момент невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Дополнение
По данным Генштаба, за минувшие сутки враг нанес 7 ракетных и 49 авиационных ударов, совершил 81 обстрел из реактивных систем залпового огня. Для нанесения ракетных ударов по Краматорску, Дружковке и Запорожью противник в очередной раз использовал ЗРК С-300.