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Окупанти обстріляли Костянтинівку: двоє людей загинуло, ще десять - поранено

Окупанти обстріляли Костянтинівку: двоє людей загинуло, ще десять - поранено

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 травня. УНН. Російські окупанти здійснили черговий обстріл Костянтинівки. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, у результаті атаки загинуло двоє і поранено десять людей, серед них діти, розпочато розслідування, передає УНН.

Деталі

За даними слідства, 13 травня 2023 року окупаційні війська рф вкотре обстріляли Костянтинівку. Внаслідок атаки окупантів на населений пункт загинуло двоє мешканців, у тому числі 15-річна дівчина.

Десять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості - серед них двоє підлітків 15 та 16 років. Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.

Пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини.

За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню «Смерч».

"... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо

Російські окупанти за 12 травня поранили 4 жителів у Донецькій області.

Українські Національні Новини

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