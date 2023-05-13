Окупанти обстріляли Костянтинівку: двоє людей загинуло, ще десять - поранено
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Російські окупанти здійснили черговий обстріл Костянтинівки. Як повідомили в Офісі Генпрокурора, у результаті атаки загинуло двоє і поранено десять людей, серед них діти, розпочато розслідування, передає УНН.
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За даними слідства, 13 травня 2023 року окупаційні війська рф вкотре обстріляли Костянтинівку. Внаслідок атаки окупантів на населений пункт загинуло двоє мешканців, у тому числі 15-річна дівчина.
Десять людей отримали поранення різного ступеня тяжкості - серед них двоє підлітків 15 та 16 років. Їх доставлено до лікарні для надання кваліфікованої медичної допомоги.
Пошкоджено та зруйновано багатоповерхові та приватні будинки, АЗС, аптеку й магазини.
За попередніми даними, окупанти обстріляли місто з реактивної системи залпового вогню «Смерч».
"... розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 2 ст. 438 КК України)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо
Російські окупанти за 12 травня поранили 4 жителів у Донецькій області.