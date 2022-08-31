Оккупанты обстреляли Киевский район Харькова – мэр
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Российские оккупанты обстреляли Киевский район Харькова. На одном из предприятий города возник пожар. Об этом в Telegram сообщил мэр Игорь Терехов, информирует УНН.
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"Обстрел Киевского района. Под ударом одно из предприятий города. Пожар. О пострадавших информация уточняется", – написал Терехов.
Напомним
Этой ночью российские войска выпустили по Харькову три ракеты – одна из них попала рядом с учебным заведением в Киевском районе, ранения получили две женщины.