Оккупанты обстреляли Киевский район Харькова – мэр

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"Обстрел Киевского района. Под ударом одно из предприятий города. Пожар. О пострадавших информация уточняется", – написал Терехов.

Напомним

Этой ночью российские войска выпустили по Харькову три ракеты – одна из них попала рядом с учебным заведением в Киевском районе, ранения получили две женщины.