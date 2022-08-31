Окупанти обстріляли Київський район Харкова – мер

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"Обстріл Київського району. Під ударом одне із підприємств міста. Пожежа. Про постраждалих інформація уточнюється", – написав Терехов.

Нагадаємо

Цієї ночі російські війська випустили по Харкову три ракети – одна з них влучила поряд із закладом освіти у Київському районі, поранення дістало двоє жінок.