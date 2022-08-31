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Ночью враг выпустил по Харькову три ракеты: ранены две женщины

Киев • УНН

 • 126595 просмотра

КИЕВ. 31 августа. УНН. В полночь российские войска выпустили по Харькову три ракеты – одна из них попала рядом с учебным заведением в Киевском районе, ранения получили две женщины. Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует УНН.

Ночью враг выпустил по Харькову три ракеты: ранены две женщины

Цитата

"Около полуночи из г. белгород в направлении Харькова запущено 3 ракеты. Одна взорвалась на территории рф, еще одна – в воздухе над территорией Шевченковского района Харькова. Последняя ракета попала рядом с учебным заведением в Киевском районе. Повреждены жилые дома и офисные помещения, произошли пожары. Ранения получили 2 женщины, которым 81 и 71 год", – написал Синегубов.

Детали

Прошлой ночью войска рф примерно в 23:00 из РСЗО "Смерч" обстреляли Новобаварский район Харькова – повреждено дорожное покрытие, выбиты стекла в домах, предварительно без пострадавших.

Кроме того, вечером оккупанты обстреляли пгт Золочев Богодуховского района.

Вчера примерно в 10 утра враг массированно обстрелял центр Харькова предварительно с САУ "Пион" – повреждены жилые дома, места отдыха, автомобили, произошло несколько пожаров.

По данным Центра экстренной медицинской помощи, всего в результате этого обстрела погибли четыре человека, пострадали 14 мирных жителей, в том числе шестилетний ребенок. Госпитализировали с ранениями восемь гражданских.

В течение суток россияне обстреливали населенные пункты Харьковского и Богодуховского районов области – разрушены жилые дома и хозяйственные постройки. В области за сутки с ранениями госпитализировали одного человека.

Напомним

Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей города быть крайне осторожными из-за кассет от неразорвавшихся вражеских боеприпасов.

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