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Вночі ворог випустив по Харкову три ракети: поранено двох жінок

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 серпня. УНН. Опівночі російські війська випустили по Харкову три ракети –  одна з них влучила поряд із закладом освіти у Київському районі, поранення дістало двоє жінок. Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов, інформує УНН.

Вночі ворог випустив по Харкову три ракети: поранено двох жінок

Цитата

"Близько опівночі з м. бєлгород в напрямку Харкова запущено 3 ракети. Одна вибухнула на території рф, ще одна – у повітрі над територією Шевченківського району Харкова. Остання ракета влучила поряд з закладом освіти в Київському районі. Пошкоджені житлові будинки та офісні приміщення, сталися пожежі. Поранення зазнали 2 жінки, яким 81 та 71 рік", – написав Синєгубов.

Деталі

Минулої ночі війська рф приблизно о 23:00 з РСЗВ "Смерч" обстріляли Новобаварський район Харкова – пошкоджено дорожнє покриття, вибито шибки у будинках, попередньо без постраждалих.

Крім того, ввечері окупанти обстріляли смт Золочів Богодухівського району.

Вчора приблизно о 10 ранку ворог масовано обстріляв центр Харкова попередньо з САУ "Піон" – пошкоджено житлові будинки, місця відпочинку, автомобілі, сталося кілька пожеж.

За даними Центру екстреної медичної допомоги, загалом внаслідок цього обстрілу загинуло четверо людей, постраждали 14 мирних жителів, зокрема шестирічна дитина. Госпіталізували з пораненнями вісьмох цивільних.

Протягом доби росіяни обстрілювали населені пункти Харківського та Богодухівського районів області – зруйновано житлові будинки та господарчі споруди. В області за добу з пораненнями госпіталізували одну людину.

Нагадаємо

Мер Харкова Ігор Терехов закликав жителів міста бути вкрай обережними через касети від ворожих боєприпасів, які не розірвалися.

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