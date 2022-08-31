У Харкові після обстрілів багато касет від ворожих боєприпасів: містян закликали бути обережними
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Мер Харкова Ігор Терехов закликав жителів міста бути вкрай обережними через касети, що не розірвалися, від ворожих боєприпасів. І уточнив, що внаслідок нічного обстрілу Київського району Харкова двоє людей отримали поранення, передає УНН.
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“Щодо вчорашнього прильоту в Київському районі уточнена інформація. Постраждав житловий будинок та одна офісна будівля. За даними ДСНС - двоє поранених”, – написав він у Telegram у середу, 31 серпня.
Терехов закликав жителів Новобаварського та Холодногірського районів бути вкрай обережними. "Після вчорашнього обстрілу міста там багато касет, що не розірвалися, від боєприпасів. Не наближайтесь до незнайомих предметів", - наголосив мер.
Доповнення
Вночі мер Харкова повідомив про приліт у центр міста.