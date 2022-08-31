В Харькове после обстрелов много кассет от вражеских боеприпасов: горожан призвали быть осторожными
Киев • УНН
КИЕВ. 31 августа. УНН. Мэр Харькова Игорь Терехов призвал жителей города быть крайне осторожными из-за неразорвавшихся кассет от вражеских боеприпасов. И уточнил, что в результате ночных обстрелов Киевского района Харькова два человека получили ранения, передает УНН.
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“По вчерашнему прилету в Киевском районе уточненная информация. Пострадал жилой дом и одно офисное здание. По сведениям ГСЧС - двое раненых”, – написал он в Telegram в среду, 31 августа.
Терехов призвал жителей Новобаварского и Холодногорского районов быть крайне осторожными. "После вчерашнего обстрела города там много неразорвавшихся кассет от боеприпасов. Не приближайтесь к незнакомым предметам", - подчеркнул мэр.
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Ночью мэр Харькова сообщил о прилете в центр города.