В Харькове после обстрелов много кассет от вражеских боеприпасов: горожан призвали быть осторожными

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“По вчерашнему прилету в Киевском районе уточненная информация. Пострадал жилой дом и одно офисное здание. По сведениям ГСЧС - двое раненых”, – написал он в Telegram в среду, 31 августа.

Терехов призвал жителей Новобаварского и Холодногорского районов быть крайне осторожными. "После вчерашнего обстрела города там много неразорвавшихся кассет от боеприпасов. Не приближайтесь к незнакомым предметам", - подчеркнул мэр.

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Ночью мэр Харькова сообщил о прилете в центр города.