Оккупанты обстреляли две общины в Николаевской области
Киев • УНН
КИЕВ. 13 января. УНН. Вчера, 12 января, русские войска обстреляли Николаевскую область. Под вражеским огнем оказались Очаковская и Куцурубская общины, передает УНН. Об этом сообщил глава Николаевской ОВА Виталий Ким.
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Вчера, 12 января, в 10:14 и 13:00 враг наносил удары по Очаковской общине. В результате чего поврежден жилой дом. Один человек получил легкие ранения.
Также вчера, 12 января, в 22:45 зафиксированы вражеские обстрелы по открытым территориям Куцурубской общины. Разрушений и пострадавших нет.
Напомним
Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что российская армия в ночь на 13 января атаковала Никопольский район.