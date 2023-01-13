Оккупанты обстреляли две общины в Николаевской области

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Вчера, 12 января, в 10:14 и 13:00 враг наносил удары по Очаковской общине. В результате чего поврежден жилой дом. Один человек получил легкие ранения.

Также вчера, 12 января, в 22:45 зафиксированы вражеские обстрелы по открытым территориям Куцурубской общины. Разрушений и пострадавших нет.

Напомним

Глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко сообщил, что российская армия в ночь на 13 января атаковала Никопольский район.