Окупанти обстріляли дві громади в Миколаївській області

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Вчора, 12 січня, о 10:14 та 13:00 ворог завдавав ударів по Очаківській громаді. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Одна людина отримала легкі поранення.

Також вчора, 12 січня, о 22:45 зафіксовані ворожі обстріли по відкритих територіях Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає.

Нагадаємо

Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що російська армія у ніч проти 13 січня атакувала Нікопольський район.