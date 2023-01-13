Окупанти обстріляли дві громади в Миколаївській області
Київ • УНН
КИЇВ. 13 січня. УНН. Учора, 12 січня, російські війська обстріляли Миколаївську область. Під ворожим вогнем опинилися Очаківська та Куцурубська громади, передає УНН. Про це повідомив очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.
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Вчора, 12 січня, о 10:14 та 13:00 ворог завдавав ударів по Очаківській громаді. Внаслідок чого пошкоджено житловий будинок. Одна людина отримала легкі поранення.
Також вчора, 12 січня, о 22:45 зафіксовані ворожі обстріли по відкритих територіях Куцурубської громади. Руйнувань та постраждалих немає.
Нагадаємо
Очільник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко повідомив, що російська армія у ніч проти 13 січня атакувала Нікопольський район.