Оккупанты обстреляли дом известного украинского продюсера Кондратюка под Киевом
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Оккупанты обстреляли дом известного украинского продюсера и ведущего Игоря Кондратюка под Киевом. Об этом он сам сообщил в Facebook, пишет УНН.
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"Одно из первых поздравлений с юбилеем мне сегодня "прилетело" от рашистов. Россияне - дерьмо планеты Земля, - попали в наш дом под Киевом" - написал Кондратюк в Facebook.
Дополнение
Режиссер и ведущий тревел-шоу "Орел и Решка" Евгений Синельников вырвался из оккупированной Бучи.